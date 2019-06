M. Pokora lance une pique à un autre chanteur français...

Après une année d'absence, M. Pokora a fait son grand retour dans les bacs avec son album Pyramide porté par les singles Les Planètes et Ouh na na. Pour ce nouveau titre, le chanteur français de 33 ans a choisi de jouer la carte de la sensualité et du couple en invitant sa compagne Christina Milian à y jouer les guests.

Invité de l'émission Clique dimanche, sur Canal+ avec l'actrice Doria Tillier, M. Pokora a expliqué à Mouloud Achour pourquoi ce n'est pas le nom "Matt Pokora" qui figure sur ses pochettes d'albums, alors qu'il préfère être appelé de cette façon. "C'est pour cette histoire, à l'époque où je suis sorti, que Matt Houston s'est un peu plaint à la maison de disques... Pour éviter les procès, et que je puisse sortir mon album, j'ai signé un papier", a-t-il confié. À l'époque où il avait été révélé dans Popstars en 2003, alors qu'il n'avait pas encore 18 ans contrairement à ce qu'il avait prétendu lors de son inscription, Matt Houston s'était déjà lancé dans le RnB français, notamment avec son album Matt Houston RnB 2 rue sorti en 2001 et le single qui porte le même nom.

M. Pokora ne s'est pas arrêté là. Tandis que Mouloud Achour a ajouté qu'"il ne devait y avoir qu'un Matt dans le RnB", l'ancien coach de The Voice (TF1) a ajouté : "En tout cas, moi je suis toujours là." Petite pique accompagnée d'un léger rire...

Si Matt Houston ne rencontre plus le même succès que M. Pokora, il n'a pas cessé toute activité pour autant. Il a participé à la tournée Back to Basic Tour qui a regroupé plusieurs artistes des années 2000 : Lââm, Nuttea ou encore Willy Denzey. Le spectacle est passé par Montpellier, Lyon, Lille, Nantes et Toulouse. Il s'est également associé à Axel Tony pour le titre Nalingi Yo.