M. Pokora : Le coach de "The Voice 6" exhibe son torse musclé !

Samedi 29 avril, TF1 diffusera le dernier épisode des battles de The Voice 6 dès 21h. A cette occasion, le sexy coach M. Pokora fera de son mieux pour se constituer la meilleure équipe possible afin de permettre à l'un de ses Talents de s'imposer au terme de la compétition.

Une chose est sûre, lorsqu'il s'agit de compétition, le chanteur se donne à 100%. Il suffit de regarder son compte Instagram pour s'en rendre compte. Le 27 avril dernier, la star de 31 ans commentait en légende d'un cliché de lui torse nu, dévoilant au passage son impressionnante forme physique : "Les vrais champions aiment autant le processus que les récompenses à la fin du processus... La plupart des gens veulent la récompense sans passer par la case 'efforts'... Le travail paie toujours... La réussite n'arrive pas par hasard ou par chance... #karma #onrecoltecequelonseme"

Bronzage parfait, abdos saillants, tatouages sexy et corps encore moite après une séance sportive... Il n'en fallait pas plus pour que le cliché récolte pas loin de 80 000 likes et des milliers de commentaires. "Oh non, le corps de rêve, je meurs !", "Mais c'est quoi ce corps de OUF ?", "CHALEUR !", "Il faut que quelqu'un me réanime !", "Tu es trop la perfection bo loulou !", pouvait-on lire parmi ces très nombreuses réactions.

Si M. Pokora coache aussi bien ses Talents qu'il arrive à parfaire sa silhouette, Florent Pagny, Mika et Zazie ont du souci à se faire...