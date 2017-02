M. Pokora les pieds en sang et dévorés par des sangsues dans À l'état sauvage

Les aventures de M. Pokora au Sri Lanka pour l'émission À l'état sauvage (M6) ont été mémorables pour le chanteur. Et pour cause, quelques heures seulement après le début de son séjour avec l'aventurier Mike Horn, il s'est retrouvé les pieds en sang. Et le moins que l'on puisse dire c'est que son partenaire de voyage n'était pas très réconfortant.

Pendant cinq jours et quatre nuits, le duo a marché 50 kilomètres et grimpé des falaises sous une température avoisinant les 30 degrés. Un sacré défi rapidement marqué par un petit incident. Le beau gosse de 31 ans, perdant l'équilibre en traversant une rivière, a mis son pied dans l'eau. Résultat, des sangsues se sont attaquées à ses jambes et plus particulièrement à ses chevilles.

"Tu es infesté, il y en a une vingtaine !", lui explique Mike Horn qui l'invite à les enlever "vite, vite, vite". M. Pokora a beau s'activer pour les déloger, il constate alors que ses pieds saignent de plus en plus. Déstabilisé, le coach de The Voice n'a pas vraiment pu compter sur le soutien de son complice qui est, entre autre, le détenteur du record de la traversée du Groenland en quinze jours. "T'en a une grande là, c'est super !", lance même l'explorateur à l'artiste.

Une séquence impressionnante à découvrir dans notre viewer.

À l'état sauvage avec M. Pokora. Le 6 février à 21h sur M6.