M. Pokora : Message touchant à son "frangin" Djibril Cissé, tout juste retraité

Cette fois, c'est bel et bien terminé pour Djibril Cissé. Si "un lion ne meurt jamais" (sa phrase fétiche), le footballeur de 35 ans a pourtant annoncé lundi 6 février qu'il mettait définitivement un terme à sa carrière. C'est à Yahoo Sport – qu'il rejoint en tant que consultant – que le sportif a fait l'annonce de sa retraite. "J'ai aimé être footballeur. Jusqu'à maintenant, le ballon a été toute ma vie. J'aurais aimé poursuivre une carrière interrompue malgré moi mais il me faut admettre aujourd'hui que le football, c'est fini", a-t-il confié au site sportif.

Alors qu'il avait pour ambition d'atteindre les 100 buts inscrits en Ligue 1, Djibril Cissé devra finalement se contenter de 96, lui qui a porté à 41 reprises les couleurs tricolores et inscrit 9 buts en sélection.

S'il avait déjà annoncé une première fois se retraite en octobre 2015, celui qui se fait surnommer "Mr. Le noir" avait finalement décidé de rechausser les crampons en s'entraînant à Auxerre, l'un des clubs marquants de sa carrière. C'est pourtant sous d'autres couleurs qu'un de ses amis aurait aimé le revoir jouer...

Ému par la retraite sportive de Djibril Cissé, M. Pokora lui a adressé un message pour le moins touchant sur sa page Instagram. "Frangin... Tu en auras fait des belles choses... Malgré les graves blessures, tu as toujours su revenir au plus haut niveau. Tu laisses une belle trace dans l'histoire du foot français, tu feras à jamais partie des héros de Liverpool qui sont allés arracher la Ligue des champions au grand Milan AC, tu es une légende vivante du Panathinaïkos... Y a pire comme carrière ;) Et enfin, voir mon frérot sous les couleurs de l'OM aura été un vrai kif... Belle nouvelle vie à toi", a partagé le chanteur de 31 ans, vu le 6 février dernier dans À l'état sauvage sur M6.