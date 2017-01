M. Pokora métamorphosé : Adieu ses cheveux blonds !

M. Pokora ne fait jamais les choses à moitié, surtout lorsqu'il change de tête !

Après être devenu blond platine au printemps dernier, le chanteur et juré de The Voice a décidé de revenir aux fondamentaux en se rasant le crâne !

Le beau gosse de 31 ans a créé la surprise en dévoilant mercredi 4 janvier sa nouvelle tête sur Instagram. Dans sa story, M. Pokora prend la pose allongée, le crâne tondu. "Back to basics", a-t-il écrit signifiant qu'il revenait à l'essentiel, aux basics.

Et il est vrai que celui qui a sorti un album de reprises de Claude François, déjà certifié triple disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires écoulés, revient toujours au crâné rasé. À travers les années, il a mainte fois adopté ce look.

C'est lors de son voyage à Dubaï, où il est parti avec des amis pour quelques jours de détente, qu'il a changé de tête. Et décompresser, c'est justement l'un des grands projets de M. Pokora. Comme il l'a récemment annoncé à nos confrères de Purecharts, il souhaite faire un break. Mais pas tout de suite, entre la fin de sa tournée et son prochain album. Ouf !