M. Pokora : Pourquoi on ne le reverra plus dans "Danse avec les stars"...

M. Pokora doit beaucoup à la compétition Danse avec les stars sur TF1.

En 2011, après l'échec d'un album qui a failli lui coûter sa carrière, sa victoire dans la compétition artistique de la Une lui avait permis de booster sa notoriété et de renouer avec le succès. De retour au top, le chanteur de Juste une photo de toi et plus récemment du single Les Planètes avait même accepté de devenir le juré de l'émission durant la 5e saison... Pour autant, il ne se voit plus du tout assumer ce rôle aujourd'hui.

"Je n'envisage pas de redevenir juge dans Danse avec les stars. Je l'ai fait une année car je suis très proche des équipes de production. Ils cherchaient quelqu'un, ils me l'ont proposé et j'ai dit : 'OK, je le fais pour vous, une saison, pas plus'", a-t-il confié avant d'expliquer concrètement la raison de sa position tranchée : "Déjà, je ne suis pas un danseur professionnel. Même si je fais des chorégraphies, ça n'a rien à voir avec la danse de salon. Et puis, surtout, j'ai envie de faire le show, pas de le regarder et encore moins de le juger."

S'il a semble-t-il définitivement écarté un rôle dans DALS, M. Pokora a en revanche assuré qu'il n'excluait pas un retour dans The Voice si son emploi du temps le lui permettait. "Je pourrais être à nouveau coach car il y a une transmission qui m'intéresse. Pourquoi pas. Après, c'est toujours un problème de calendrier. Avec la tournée, ça risque d'être compliqué surtout si on m'appelait cette année. Mais comme je l'ai toujours dit : c'est un au revoir. Quand on est dans la famille The Voice, rien n'empêche de revenir", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver dans TV Magazine, actuellement dans les kiosques.