M. Pokora refuse d'aller dans ONPC : Laurent Ruquier réagit !

Laurent Ruquier a réagi dans le magazine Télé Star aux récentes déclarations faites par M. Pokora dans le même magazine concernant On n'est pas couché (France 2).

À l'occasion de son retour à la télévision dans The Voice 6 (TF1) aux côtés de Florent Pagny, Zazie et Mika, le 18 février dernier, le beau blond avait accordé une interview exclusive au magazine Télé Star (en kiosques le lundi 13 février 2017). On avait ainsi appris qu'il n'était pas près de se rendre sur le plateau de ONPC : "J'aime bien l'émission, je la regarde régulièrement mais je ne vois pas l'intérêt d'y participer. Pour moi, un chanteur n'a pas sa place dans l'émission. La musique, c'est tellement subjectif. On ne juge pas un album en une écoute et en lisant le texte bêtement. Très peu de musiciens qui vont dans cette émission se font encenser, ou alors c'est parce que les deux en face ont peur de s'en prendre une."

Des déclarations qui sont loin d'avoir heurté Laurent Ruquier : "M. Pokora se trompe peut-être, même si l'idée que plein de gens – de Jean Dujardin à Christophe Maé – regardent l'émission sans oser venir me plaît : c'est un gage de qualité [rires]", a-t-il répondu quinze jours plus tard. Et de préciser que lui aussi refusait parfois de recevoir certains invités : "Et puis nous sommes sélectifs. Catherine Barma a voulu inviter Nabilla, mais ça ne m'intéresse pas." La compagne de Thomas Vergara appréciera !

Je n'ai pas de problèmes avec Véronique Genest

L'animateur des Grosses Têtes sur RTL en a également profité pour s'exprimer sur les critiques de Véronique Genest. Le 9 mars 2013, la comédienne, actuellement à l'affiche de la pièce de théâtre Portrait caché, avait été malmenée par Natacha Polony et Aymeric Caron concernant son rôle de suppléante de Jonathan-Simon Sellem (candidat sans étiquette dans la 8e circonscription des Français établis hors de France) aux législatives de l'époque. Une expérience qu'elle n'a pas oubliée puisqu'elle l'a de nouveau évoquée lors d'un entretien sur France Bleu le 14 février dernier : "J'ai même failli foutre mon point dans la gueule à quelqu'un mais je le fais pas moi, parce que la traîtrise... (...). On ne m'a pas dit qu'on allait me mettre un examen avec des questions à la con sur des choses qui n'avaient rien à foutre là, c'était un truc organisé. (...) J'ai regretté."

De quoi blesser Laurent Ruquier ? Pas le moins du monde ! "Véronique Genest a tort ; je n'ai pas de problèmes avec elle. Mais bon, on s'en passera", a confié l'animateur de 54 ans.

