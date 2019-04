M. Pokora révèle faire ses "préliminaires" sur ses propres chansons

M Pokora (Matt Pokora) - Le footballeur international Rio Mavuba épouse Elodie, sa compagne depuis plus de 10 ans, le 17 Juin 2017 à la Mairie de Cestas près d'Arcachon et à par la suite retrouvé enfants, famille et amis au château Smith Haut Laffite pour une cérémonie en plein air. © Patrick Bernard-Thibaud Moritz/ Bestimage