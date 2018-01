M. Pokora séparé de Christina Milian : La star US en manque du Frenchy

M. Pokora a beau en avoir fini avec son My Way Tour, après avoir enchaîné 74 concerts et avoir enchanté plus de 400 000 spectateurs, il ne passe pas tout son nouveau temps libre avec sa chérie du moment, Christina Milian. Si le couple s'est accordé quelques jours de détente à Dubaï lors des fêtes de fin d'année, célébrant le passage à 2018 avec une tendre complicité exposée sur les réseaux sociaux, leurs routes se sont de nouveau séparées.

Maman d'une petite Violet née de son mariage express avec le rappeur The Dream, Christina Milian ne peut quitter Los Angeles très longtemps, sa fille de 8 ans attendant avec impatience son retour. La chanteuse, productrice et mannequin américaine de 36 ans a regagné la Cité des anges le coeur visiblement lourd.

Très active sur Instagram, l'interprète du tube When You Look at Me sorti en 2001 a publié de nouvelles stories éphémères le mercredi 10 janvier. Sur l'une d'elles, la jolie brune apparaît au lit, dans la pénombre, portant un T-shirt à l'effigie de... M.Pokora. "Tu me manques", commente-t-elle sur la photo. Une jolie déclaration qui a sans nul doute touché le chanteur français.