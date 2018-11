M. Pokora : Soirée sportive avec Christina Milian et Emily Ratajkowski

En partant aux Etats-Unis, M. Pokora voulait délaisser quelque temps sa carrière, pourtant au beau fixe, pour se consacrer à sa vie privée qu'il avait trop longtemps délaissée. Une volonté parfaitement remplie aux côtés de celle qui partage sa vie amoureuse depuis plus d'un an : la chanteuse et actrice américaine Christina Milian.

Hormis des cambriolages à répétition l'été dernier alors qu'il se trouvait en France avec sa compagne et la fille de celle-ci, aucune ombre au tableau pour M. Pokora. Le chanteur français de 33 ans profite pleinement de ce break en s'adonnant à ses activités préférées, dont le sport.

Passionné de football, le beau gosse ne peut plus investir les tribunes du stade Vélodrome (Marseille) comme avant mais qu'importe, il a trouvé une autre arène pour ses sorties sportives : le Staples Center de Los Angeles. M. Pokora et Christina Milian ont assisté le 7 novembre 2018 au match opposant les Lakers de Los Angeles aux Minnesota Timberwolves avec des amis. A cette occasion, l'ancien juré de The Voice Kids (TF1) portait un sweat des Lakers qui a porté chance à LeBron James et ses coéquipiers puisqu'ils se sont imposés 114-110.

Quelques jours auparavant, M. Pokora et Christina Milian s'étaient rendus au Tiger Stadium de Detroit (Michigan) pour assister à un match de football américain universitaire, une escapade immortalisée en photo, tout comme la soirée au Staples Center.