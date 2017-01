M. Pokora, son annonce surprise : "Je vais faire un break"

En sortant un album de reprises de Claude François, M. Pokora savait qu'il serait confronté à de nombreuses critiques, mais il a bien fait de défendre corps et âme son projet puisque le succès est au rendez-vous. Déjà certifié triple disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires écoulés, en tête des ventes plusieurs semaines, My Way ravit les fans de M. Pokora et les autres.

Alors que tout lui sourit, qu'il a débuté l'aventure The Voice 6 aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny, et que sa tournée est si demandée qu'il est obligé de prolonger de quelques dates supplémentaires, M. Pokora a d'ores et déjà prévu de faire une pause une fois son My Way Tour achevé... Alors qu'il n'a même pas commencé. Il donnera le coup d'envoi de son show le 3 mars prochain à Nancy.

C'est à nos confrères de Purecharts que le chanteur de 31 ans a annoncé sa volonté de prendre ses distances avec la musique et la scène. "Déjà, par tout ce que ça m'a demandé comme énergie en amont, pendant la préparation, tout ce que je donne comme énergie pour le porter aujourd'hui, parce que j'en suis tellement fier que je vais le défendre jusqu'au bout puis sur scène, parce qu'on n'arrête pas d'ajouter des dates. Donc je vais laisser beaucoup d'énergie dans l'année à venir. (...) Je vais faire un break", révèle-t-il.

Mais parce qu'il n'est pas du genre à rester inactif, M. Pokora avoue, sans vouloir en dire trop, qu'il a déjà pensé à l'après-tournée. "Je vais faire d'autres choses que je garde pour moi pour l'instant", a lâché l'artiste français.

Que les fans de Matt se rassurent, il n'a pas prévu d'arrêter la musique, juste de rester sur "pause" un petit moment. My Way ne sera pas son dernier album, il a déjà planché sur le prochain. Il faudra simplement être patient avant de le voir sortir. "Je vais laisser tellement d'énergie dans cet album ! Je l'ai déjà en tête... mais ce ne sera pas pour tout de suite, honnêtement. Il va y avoir un bon laps de temps entre la fin de cette tournée et l'album d'après", prévient-il.

Place à la détente pour l'instant

Pendant que les fans digèrent la nouvelle de son futur break, M. Pokora se la coule douce à Dubaï. Le chanteur s'accorde une parenthèse ensoleillée dans les Émirats arabes unis en compagnie d'amis tous aussi musclés que lui.

Toujours connecté, Matt n'a pas manqué de souhaiter une bonne année à ses milliers d'abonnés sur Twitter et Instagram. "Belle année 2017 les ami(e)s ! Je vous souhaite le meilleur mais avant TOUT la santé... Le reste, comme toujours il faudra aller le chercher... On est ensemble. Avec le coeur... Toujours... Matt #dubai", a-t-il posté sur Instagram, une coupe de champagne à la main.