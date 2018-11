M. Pokora : Sortie shopping avec Christina Milian, stylée en combinaison

Le 15 janvier 2018, M. Pokora annonçait sa volonté de se mettre en retrait pour se consacrer à sa vie personnelle trop longtemps laissée de côté. Cette décision avait très rapidement impliqué la vente de sa villa de prestige de Suresnes (Hauts-de-Seine), son déménagement à Los Angeles et son emménagement avec sa compagne Christina Milian. Dix mois plus tard, l'amour est toujours au beau fixe entre le chanteur français de 33 ans et la star américaine de 37 ans, une love story sans nuage qui prouve que Matt a bien fait de tout lâcher, provisoirement. Le beau gosse tatoué s'est rapidement fait à la vie californienne, agrémentant son nouveau quotidien de soirées sportives et de virées shopping dans la plus grande tranquillité, ce qu'il ne pouvait assurément pas faire lorsqu'il vivait encore en France.

M. Pokora et Christina Milian ont été repérés le 15 novembre 2018 à la sortie d'une boutique Wally's à Beverly Hills, spécialisée dans les vins et les spiritueux. Le couple est apparu de très bonne humeur, Christina Milian, stylée dans une combinaison ample qui ne semblait pas être assez chaude au vu de sa poitrine. N'y voyez pas une façon de camoufler son ventre, il est ultraplat.

La veille, mercredi 14 novembre, la chanteuse américaine avait participé à la soirée Fashion Nova X Cardi B organisée à Hollywood dans un ensemble rouge particulièrement sexy. Son ventre musclé était fièrement exhibé dans un pantalon associé à un soutien-gorge.