M. Pokora : Stylé de la tête aux pieds pour prendre la pose avec ses parents

M. Pokora, dont le frère aîné Julien Tota-Tarz est aussi musicien, est très proche de ses parents, qui ont divorcé lorsque la star française était âgée d'à peine 10 ans. En 2014, la biographie M.Pokora, le coeur dans les étoiles de l'auteur Pierre Pernez (Éditions du Moment) avait révélé la relation complice et fusionnelle qu'entretient depuis toujours le chanteur avec ses parents, notamment avec sa maman, celle "qui compte le plus dans son coeur". "Matthieu manifeste un amour inconditionnel pour sa maman. Petit, il adorait dormir avec elle et regarder les dessins animés dans son lit", pouvait-on lire dans l'ouvrage.

En 2015, M. Pokora avait également confié que la rupture de ses parents, sujet de sa chanson Mieux que nous, avait été vécue comme un grand "soulagement". "La sépa­ra­tion de mes parents a été un soula­ge­ment pour moi, parce que ça a toujours été le bazar entre eux. Je ne les ai jamais vus se prendre la main ou s'embras­ser. Voir mon père quit­ter la maison, réali­ser que l'on ne dormi­rait plus tous ensemble sous le même toit, a été un déchi­re­ment. Cette chanson dit aussi que l'on fera mieux que nos parents. Moi, je voulais être papa très jeune. Mais il faut trou­ver la bonne personne", avait-il à l'époque glissé au Parisien.