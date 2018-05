M. Pokora toujours très amoureux : Soirée foot avec Christina Milian

En quittant la France, M. Pokora a (provisoirement) fait un trait sur les tribunes du Stade Vélodrome de Marseille. Une absence dans les tribunes de l'arène phocéenne qui ne l'empêche pas de soutenir à distance son club fétiche, l'OM, surtout dans les grandes occasions comme la finale d'Europa Ligue que les Olympiens ont perdue contre les Espagnols de l'Atlético Madrid emmenés par un prodigieux Antoine Griezmann.

Installés depuis plusieurs mois à Los Angeles, le chanteur français de 32 ans a troqué les tribunes du Vélodrome contre celles du StubHub Center, le stade officiel du LA Galaxy. L'équipe californienne rencontrait vendredi 25 mai 2018 les Earthquakes de San José, un match auquel M. Pokora a assisté accompagné de sa petite amie Christina Milian.

Si le chanteur français n'a plus rien posté depuis l'annonce de son départ des réseaux sociaux en janvier dernier - hormis pour soutenir l'OM -, sa compagne est autorisée à le montrer. L'interprète de When you look at me a ainsi publié deux photos de couple sur sa page Instagram. Le duo amoureux apparaît dans les tribunes, toujours aussi complice. "On supporte la famille", commente la jolie chanteuse américaine de 36 ans, mentionnant le Français Romain Alessandrini que connaît bien M. Pokora puisque le footballeur de 29 ans est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Le chanteur a sans aucun doute apprécié la jolie performance de l'ex-olympien puisque ce dernier a offert la victoire à son équipe en inscrivant un but, geste décisif en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, suspendu pour avoir giflé un adversaire.