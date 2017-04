M. Pokora : Un concert interrompu pour une demande en mariage !

Les shows de M. Pokora ne manquent pas de surprises !

Depuis quelques semaines, le coach de The Voice 6 (TF1) sillonne les routes de France dans le cadre de son My Way Tour. Il y interprète notamment des titres de Claude François, issus de son album de reprises My Way, sorti le vendredi 21 octobre 2016. Et chaque soir, le beau blond de 31 ans invite une personne du public à se joindre à lui sur scène.

Si en général, ses fans se contentent de se déhancher avec ses danseuses, Elodie a eu le droit à une belle surprise vendredi 30 mars, lors du concert qui se déroulait à Douai. "Il y a une question que j'ai complètement oublié de vous poser. Attendez, vous savez quoi, ce n'est pas moi qui vais vous la poser", a lancé M. Pokora. Est ensuite monté le compagnon de la jeune femme afin de lui faire une belle demande en mariage : "Un jour j'ai réussi à prendre la place de Matt Pokora sur l'écran de ton portable. Maintenant je veux te poser la question la plus importante de ma vie : veux-tu m'épouser ?"

Très émue, Elodie a rapidement répondu "oui" à son homme. Un tendre moment partagé par M. Pokora, qui n'a pas manqué de souhaiter "tout le bonheur du monde" aux tourtereaux, sur ses réseaux sociaux.