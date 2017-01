M. Pokora victime d'homophobie : Sa photo qui fait débat !

Afin de décompresser entre deux tournages de The Voice 6 et la promotion de son album de reprises de Claude François My Way, M. Pokora s'est envolé pour Dubaï. Et il n'a pas manqué de partager ses aventures sur son compte Instagram.

Une photo a d'ailleurs particulièrement attiré l'attention de certains internautes. Celle où il apparaît torse nu, en compagnie de cinq charmants jeunes hommes. Si certains n'ont pas tari d'éloges à son sujet, d'autres se sont permis de faire des commentaires homophobes parfois très virulents. "C'est vrai que ça fait très village people mais bon, après tout, c'est sa vie", "Et après, on va dire qu'il est pas gay mdr quoi", "T'as fait ton coming out ?", "Wesh la blonde", "Qui fait la femme ?", a-t-on pu lire parmi les messages les moins incisifs.