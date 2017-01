M. Pokora, "vieux con" : Sa nouvelle mise en garde contre les tatouages

Il collectionne les tatouages autant que les tubes. De passage sur le plateau du 19:45 de M6 le 16 janvier dernier, M. Pokora est revenu sur son expérience des tatouages et notamment ceux qu'il s'est fait retirer. Des roses décoraient son cou jusqu'à récemment. Interrogé par Xavier de Moulins sur leur disparition, le chanteur incontournable du moment a réagi avec humour.

Après avoir exposé son cou redevenu nu, le nouveau coach de The Voice a confié : "Moi-même avant, quand on me disait : 'Fais attention aux tatouages !', je pensais que c'était que les vieux cons qui le disaient. Aujourd'hui, c'est moi le vieux con, donc c'est moi qui dis : 'Faites attention à tous les tatouages que vous faisez (sic), que vous faites, vous pouvez les regretter dans quelques années."

Ce n'est pas la première fois que le triple disque de platine avec My Way met en garde contre les tatouages. Il l'avait déjà fait en avril 2016, lorsqu'il avait commencé à faire effacer ceux de son cou. Postant une photo de lui le cou bandé sur sa page Instagram, il avait légendé le cliché : "Bye bye tattoo... #laser #session1 #çapique. Ps: Réfléchissez bien les plus jeunes..."

Un avant cela, M. Pokora s'était confié sur le sujet à Femme actuelle. "Je ne regrette pas les bras, ça me plaît toujours. Mais ceux du cou, je pense les faire enlever, j'en ai assez de les voir sur toutes les photos, tout le temps. Maintenant, c'est incroyable comme c'est devenu courant. Toutes les filles ont leur petit tatoo, les garçons aussi... Pourtant quand je l'ai fait, ce n'était pas encore aussi répandu", avait-il expliqué.

Celui que l'on retrouvera le 6 février dans À l'état sauvage sur M6 s'est également offert de nouveaux énormes tatouages en août dernier, une rose sur l'épaule droite et l'omoplate.