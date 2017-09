Ma famille d'abord : L'incroyable transformation du petit Franklin !

Pendant trois saisons, Noah Gray-Cabey a incarné le petit Franklin dans la série comique à succès Ma famille d'abord. Aujourd'hui âgé de 21 ans, il n'a plus rien du frêle gamin de l'époque du show ! Gros bras, tatouages, carrure imposante, il est métamorphosé...

Sur Instagram, où il n'est pas très actif, Noah Gray-Cabey a posté des photos de lui dévoilant à quoi il ressemble aujourd'hui et, force est de le reconnaître, c'est devenu un monsieur muscles ! L'acteur américain aime particulièrement s'entretenir à la salle de sport et il s'est depuis forgé une musculature impressionnante ainsi que des abdominaux en béton. Quant à ses bras, tatoués, ils sont prêts à exploser... Le jeune homme, conscient de sa métamorphose, a aussi posté un montage sur lequel on peut voir son ancienne collègue de Ma famille d'abord, Parker McKenna Posey, qui incarnait sa chérie Kady, qui a elle aussi beaucoup changé...

Noah Gray-Cabey, vu dans la saison 2 de Code Black, a également dévoilé qu'il était amoureux !