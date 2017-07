Ma famille d'abord : Quand l'actrice qui joue Claire a été remplacée...

Formée par des années de danse, Jazz Raycole a tenté sa chance à Hollywood avec sa famille. Elle a fait une voix dans le film Babe, le cochon devenu berger (1995), a joué avec Whitney Houston et Angela Bassett dans Waiting for Exhale et a participé au Jamie Foxx Show. Au début des années 2000, elle décroche le rôle de la plus âgée des filles des Kyle dans Ma famille d'abord mais sa performance ne durera que le temps d'une saison. Rien d'officiel n'a été divulgué sur le changement de casting mais on peut lire que des choix scénaristiques avaient poussé la mère de Jazz à éloigner sa fille des plateaux : selon le script de la saison 2, Claire Kyle voyait une de ses amies tomber enceinte. Une question qu'elle trouvait trop complexe (voire traumatisante) pour sa fille et le public de son âge.

Cette justification n'a jamais été la raison officielle. Peut-être les producteurs ont-ils souhaité ne pas continuer l'aventure avec Jazz Raycole, trouvant qu'elle ne correspondait pas suffisamment au personnage ? Car à partir du moment où Jennifer Freeman a pris le rôle, la jeune Claire a radicalement changé de style : fini la sage fillette, place à une jeune fille plus âgée (14 ans) quelque peu superficielle mais jamais méchante. D'ailleurs, son père dans le show déclare : "Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que tu es une personne complètement différente !" Un clin d'oeil au changement de casting que les téléspectateurs ne pouvaient pas ne pas avoir remarqué.

Jazz Raycole a toutefois toujours poursuivi sa carrière et, à 29 ans, elle peut se targuer d'avoir joué dans The Office, Monk, Everybody Hates Chris, New Girl et Bones. Elle est actuellement au casting de la série The Quad, diffusée sur BET. Jennifer Freeman, de deux ans son aînée, est devenue quant à elle égérie de la marque Neutrogena. Maman de deux enfants, elle multiplie les apparitions dans différents programmes comme Real Husbands of Hollywood – parodie de télé-réalité – et la série Tales, également diffusée sur BET.