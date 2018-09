Mac Miller : Ses fans lui rendent hommage, mais sa mort reste un mystère

Plusieurs jours après l'annonce de sa disparition, le 7 septembre 2018, le certificat de décès de Mac Miller reste flou. Selon le document officiel que s'est procuré le site TMZ, l'annonce de a cause de sa mort est "reportée" en attendant les résultats de l'analyse toxicologique qui peuvent demander entre quatre et six semaines de délai.

Ce certificat incomplet permet malgré tout à la famille de récupérer le corps afin d'organiser des funérailles. D'ici là, de nombreux fans se sont réunis à Pittsburgh, ville d'origine de l'artiste, ce 11 septembre. Tous se sont donné rendez-vous pour une veillée en musique sur l'aire de jeux qui a inspiré le nom du premier album de Mac Miller, Blue Slide Park.