Macaulay Culkin raconte comment il a perdu sa virginité : "J'avais 15 ans"

À 37 ans, Macaulay Culkin n'est plus l'enfant-star qu'il a été au début des années 90 à l'époque de Maman j'ai raté l'avion et de Rich Girl. S'il s'est éloigné du show business et plus particulièrement du cinéma, il reste encore sur la scène publique en opérant quelques sorties, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme après les Oscars, ou plus récemment au micro du podcast Anna Faris Is Unqualified.

Le comédien y fait quelques révélations, notamment sur sa vie sexuelle. Il s'est épanché sur sa première fois... "J'avais 15 ans environ", commence-t-il par raconter, sans révéler l'âge de sa partenaire. Un moment "spécial" vécu au son des Beatles et de leur White Album. "Ça n'était pas dégoûtant ou étrange, on l'avait prévu. Mais c'était chaud et collant, et je me disais : 'C'est bizarre ! Est-ce que je le fais bien ?'", poursuit-il.

Aucun regret pour Macaulay Culkin qui a mis en parallèle sa propre expérience et celles de ses futurs enfants. "Quinze ans, c'est l'âge minimum avec lequel je serais d'accord, je pense. Je dirais que le bon âge, c'est 32. Je veux qu'ils attendent jusqu'au mariage", a-t-il plaisanté, avant d'embrayer sur sa vie amoureuse comblée par sa chérie actuelle, Brenda Song. Une femme qui lui "fait du bien" et à propos de laquelle il ne tarit pas d'éloges. "Je mentirais si je ne disais pas que les regards comptent", s'est-il empressé de dire à propos de cette jeune femme de 29 ans qu'il a rencontrée sur le tournage de Changeland et avec qui il est en couple depuis plusieurs mois maintenant. Par le passé, il a été marié à Rachel Miner, puis il a passé pas moins de dix ans avec Mila Kunis.