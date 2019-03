Macha Méril et Natalie Dessay ouvrent en beauté le Festival du film russe

Le 5e Festival du film russe de Paris s'est ouvert le 11 mars 2019 au Balzac. Dans cette salle de cinéma du 8e arrondissement de Paris, les cinéphiles se sont retrouvés autour de Macha Méril, coprésidente et codirectrice artistique de la manifestation.

Née princesse russe, Macha Méril défend avec passion le cinéma de ses racines. Ce festival permet de redécouvrir des classiques sur grand écran, comme l'immense Guerre et paix de Sergueï Bondartchouk, mais aussi de mettre en valeur le jeune cinéma russe à travers une sélection officielle. Pour cette soirée d'ouverture, Macha Méril était d'un grand enthousiasme pour accueillir le réalisateur Bertrand Tavernier, la journaliste Eve Ruggieri et Rachid Khimoune, les acteurs Bernard Menez et Rufus, le journaliste et écrivain François de Closets, la comédienne Brigitte Fossey et son époux Yves Samana mais aussi Jean-Pierre Chevènement, la présidente de la région Valérie Pécresse et la maire du 8e arrondissement Jeanne d'Hauteserre.

Pour cette première soirée de cinéma russe, Macha Méril a tenu à rendre hommage à son défunt époux Michel Legrand, mort en janvier denrier, avec l'aide de la chanteuse lyrique Natalie Dessay. Cette dernière a beaucoup tourné partout dans le monde avec le compositeur qui a signé, notamment, de très grandes bandes originales comme celle de L'Affaire Thomas Crown.

Le film projeté en ouverture est signé Sergueï Livnev et intitulé Les Van Gogh. C'est l'histoire d'un père chef d'orchestre et d'un fils artiste qui se détestent mais que la vie va forcer à se fréquenter. En compétition, les Van Gogh a été présenté par son réalisateur et ses acteurs, dont Natalia Negoda.

Le jury du Festival du film de Paris est présidé par le réalisateur Abderrahmane Sissako et composé de la productrice et distributrice Michèle Halberstadt, du directeur des chaînes Ciné+ Bruno Deloye, de l'écrivain Olivier Rollin et du président d'Unifrance Serge Toubiana. Ils devront départager cinq films pour décerner le Grand Prix du Festival. La distribution en France du lauréat sera accompagnée et promue dans Le Film Français.