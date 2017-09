Macklemore : Deuxième enfant en route, une grossesse annoncée en vidéo

Quand il s'agit de partager de grandes nouvelles avec ses millions de fans, Macklemore aime créer la surprise. Le rappeur américain de 34 ans maintes fois récompensé l'a doublement fait le 28 septembre dans la vidéo adressée à ses 4 millions d'abonnés d'Instagram.

Filmé chez lui, Macklemore (Ben Haggerty) va droit au but en annonçant que sa femme Tricia Davis est enceinte de leur deuxième enfant. La future maman apparaît dans la séquence avec leur fille de 2 ans dans les bras, l'adorable Sloane Ava Simone Haggerty. Le chanteur propose ensuite de dévoiler le sexe du bébé via un gâteau divisé en deux parties, l'une bleue et l'autre rose, et dont l'intérieur doit livrer la vérité. "Tricia est enceinte et aujourd'hui, on va découvrir le sexe de notre enfant", explique-t-il, entouré de sa famille.

Alors que Mackelmore découpe comme prévu le fameux gâteau, aucune couleur particulière ne s'en dégage. Ni du bleu, ni du rose. Une petite pancarte apparaît en revanche, avec laquelle Macklemore annonce une date supplémentaire de sa tournée Gemini à Seattle, sa ville natale. Un deuxième concert pour remercier ses fans. Une petite farce qui ne remet pourtant pas en question la grossesse de sa femme. "Mais, Tricia est vraiment enceinte", lâche l'interprète de Glorious à la fin de la vidéo, sans révéler le sexe du bébé.