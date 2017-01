Mad Mag : Ayem Nour dévoile les raisons de son absence en direct

Ce lundi 2 janvier 2017, le Mad Mag de NRJ12 faisait son grand retour après les vacances de Noël. Toutefois, ce n'est pas Ayem Nour qui était aux commandes de l'émission pour la reprise, mais son chroniqueur Aymeric Bonnery. En effet, la maman d'Ayvin (6 mois) sera absente durant quelques jours, ce qui a donné lieu à une rumeur.

Il s'est en effet murmuré que la jolie brune de 28 ans était en froid avec NRJ12 et qu'elle était sur la sellette. Une allégation démentie par la principale intéressée sur Twitter, puis Aymeric Bonnery dans le numéro du Mad Mag du jour. "Ayem a décidé de souffler un peu. Elle sera très vite de retour parmi nous. D'ailleurs, elle est toujours un peu avec moi car j'ai mis, dans ma petite poche, une photo de madame. Elle ne me quitte pas", a confié l'ancien petit ami de Leila Ben Khalifa.

Après quoi, il a appelé sa patronne en direct afin de savoir quand elle ferait son retour dans l'émission : "C'est une surprise, mais je suis sûre que tu vas avoir les épaules larges et que tu vas être très bon pour me remplacer. Donc pour l'instant, je me repose." Et c'est au soleil qu'Ayem Nour a décidé de prendre un peu de bon temps, au Maroc, accompagnée de son fils.

Elle ne manque d'ailleurs pas de partager ses aventures par le biais de son compte Snapchat. A vos téléphones, donc !