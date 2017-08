Madeleine de Suède enceinte : Surprise, la princesse attend son 3e enfant !

Pas de communiqué du maréchalat de la cour scandinave, pas d'annonce sur le site officiel de la monarchie ni via son compte Instagram, pas même de photo pour illustrer les quelques mots qu'elle a écrits sur Facebook : enceinte de son troisième enfant, la princesse Madeleine de Suède a créé la surprise en annonçant, dans la soirée du dimanche 27 août 2017, sa grossesse !

"Chris et moi sommes ravis d'annoncer que je suis enceinte. Nous avons hâte de passer de quatre à cinq !", s'est réjouie la maman de la princesse Leonore (3 ans) et du prince Nicolas (2 ans) dans un message laconique publié sur sa page Facebook.

Cette révélation fait suite à l'apparition radieuse, le 21 août, de la fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède à l'occasion de l'ouverture des championnats d'Europe de dressage et de saut d'obstacles, à Göteborg. Ce jour-là, au stade Ullevi, il n'y avait rien qui laisse présager cette heureuse nouvelle...

Encore un ou deux, absolument !

Mariés depuis juin 2013, la princesse Madeleine, 35 ans, et son époux Christopher O'Neill, 43 ans, ne faisaient pas de secret de leur désir d'agrandir encore leur famille : "Nous voulons avoir d'autres enfants. Tous deux voulons une famille nombreuse. Un ou deux de plus dans l'avenir, absolument !", assurait l'an dernier, dans une interview accordée au tabloïd suédois Expressen, le financier anglo-américain, tout en évoquant sa volonté d'attendre un peu de manière à ce que Leonore et Nicolas aient 100% de l'attention de leurs parents pour bien grandir.

Voilà qui va demander sans doute une bonne dose d'organisation, étant donné que la petite tribu vit à Londres, où Chris dirige une société de services bancaires (Wilton Payments Limited), mais passe aussi de longues périodes en Suède. A tel point que la princesse Leonore y a commencé l'école maternelle, comme cela a été récemment confirmé par le palais !

La famille royale ne devrait pas manquer de communiquer rapidement sa joie de compter bientôt un nouveau membre, sachant qu'un autre bébé royal est déjà attendu dans les plus brefs délais : la princesse Sofia, épouse du prince Carl Philip, doit accoucher incessamment de leur second enfant...