Madeleine de Suède : Leonore et Nicolas à la neige, des voeux rafraîchissants

Si elle met volontiers sa vie privée et ses enfants en avant sur sa page Facebook, dans le but délibéré de développer ses liens avec sa communauté de fans, la princesse Madeleine ne manque pas non plus d'y relayer ses combats et ceux de sa mère pour la protection de l'enfance : employée par la World Childhood Foundation créée et présidée par la reine Silvia, la jeune femme de 34 ans postait d'ailleurs il y a quelques heures un nouvel article rappelant la vocation de l'organisme ainsi qu'une photo en écho à la lutte contre les abus sexuels et la vulnérabilité des enfants sur Internet.