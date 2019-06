Madeleine de Suède : Les 4 ans de Nicolas et ses 6 ans avec Chris en images

De retour en Suède à l'approche de l'été, la princesse Madeleine vit un mois de juin 2019 particulièrement riche en heureux événements ! Installée depuis un peu moins d'un an en Floride avec son mari Christopher O'Neill et leurs trois enfants, la princesse Leonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne, la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia a traversé l'Atlantique dans l'autre sens pour prendre part aux célébrations de la fête nationale suédoise, jeudi 6 juin.

Ce jour-là, elle a fait d'une pierre, deux coups : ayant revêtu, comme les autres femmes de la famille royale (y compris sa nièce la princesse Estelle) l'habit traditionnel aux couleurs du drapeau, la princesse Madeleine assurait en marge des festivités la promotion de Stella och hemligheten (Stella et le secret), un livre pour enfants qu'elle a coécrit. Publié pour le compte de la World Childhood Foundation créée et présidée par sa mère et au sein de laquelle elle-même oeuvre depuis des années, l'ouvrage ambitionne d'aider les plus jeunes à s'affirmer et à briser la loi du silence qui leur fait parfois garder des secrets étouffants : "Nous espérons qu'il aidera beaucoup d'enfants à parler de problèmes difficiles avec des adultes en lesquels ils ont confiance. Stella et le secret veut leur donner la force et le courage de faire entendre leur voix et de s'affirmer. Avec l'espoir, aussi, de démystifier la puissance du secret. Nous espérons que vous aimerez ce livre autant que nous", détaillait-elle ainsi la veille sur son compte Instagram, après avoir déjà fait une séance de dédicaces à Junibacken, attraction dédiée à la littérature jeunesse (et notamment Fifi Brindacier) bien connue des bambins sur l'île de Djurgarden, dans la capitale. Le 6 juin, une nouvelle session de dédicaces avait lieu dans un stand installé sur le parvis même du palais royal.