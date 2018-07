Madeleine de Suède, maman comblée : douces photos de Leonore et Adrienne

Désormais maman de trois enfants, depuis la naissance de la princesse Adrienne le 9 mars 2018, la princesse Madeleine de Suède n'est certes plus aussi assidue que par le passé sur les réseaux sociaux, et ce malgré la création en début d'année de son compte Instagram, mais lorsqu'elle y partage des images personnelles, elles n'en sont que plus remarquables.

Au beau milieu des vacances d'été, et quelques jours après avoir pris part, en compagnie de son mari Christopher O'Neill, à la soirée de gala habituelle en plein air pour l'anniversaire de sa soeur aînée la princesse Victoria, Madeleine, 36 ans, a ajouté sur Instagram une très belle image de sa fille la princesse Leonore. Photographiée de dos, la fillette de 4 ans, assise sur le rocher d'une digue face à la mer, est vue en train de pêcher, tenant une épuisette. "L'attente, patiemment...", légende simplement sa mère.

Deux semaines plus tôt, c'est une nouvelle photo de la princesse Adrienne que la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède choisissait de partager avec ses abonnés : "4 mois que ce petit ange est né ! Nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir", écrivait la princesse Madeleine de Suède le 9 juillet, posant avec sa fille sur les genoux, toutes deux assorties en haut bleu et bas blanc. Il s'agissait de la première image d'Adrienne depuis son baptême un mois plus tôt.

On parie que la prochaine photo représentera le prince Nicolas, deuxième des trois enfants du couple, qui a eu 3 ans en juin ?