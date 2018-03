Madeleine de Suède maman : La princesse a accouché d'une petite fille

La période des petits et grands bonheurs se poursuit, pour la famille royale de Suède... Après les joyeux anniversaires successifs de la princesse Leonore (4 ans), de la princesse Estelle (6 ans) et du prince Oscar (2 ans), un nouveau chérubin vient prendre sa place dans l'agenda : la princesse Madeleine a en effet accouché de son troisième enfant issu de son mariage avec Christopher O'Neill. C'est une fille !

La cour suédoise a fait part de l'heureux événement via un communiqué étonnamment laconique émis par le maréchal du royaume, qui ne précisait même pas le sexe de l'enfant. Un second a rapidement suivi, révélant qu'il s'agit d'une deuxième petite fille pour le couple. On y apprend que la naissance a eu lieu dans la nuit, à 00h41 ce vendredi 9 mars 2018, et que l'enfant de 3,465 kilos pour 50 cm est en parfaite santé, tout comme sa maman. Chris O'Neill était présent pendant l'accouchement : "Leonore et Nicolas étaient impatients et ont hâte de rencontrer leur petite soeur", a commenté le père de famille.

De premières images ne devraient pas tarder à être diffusées, avant la proclamation protocolaire de la naissance, des prénoms et du titre du petit prince ou de la petite princesse par son grand-père le roi Carl XVI Gustaf de Suède à l'occasion d'une réunion exceptionnelle du cabinet. À midi, des salves de 21 coups de feu retentiront dans tout le pays pour saluer cette naissance royale. Par ailleurs, adepte de Facebook, l'heureuse maman de 35 ans s'y manifestera très certainement aussi en temps voulu, et le très bien alimenté compte Instagram de la famille royale va probablement lui aussi s'enrichir dans les heures à suivre.

Le bébé est venu au monde à l'hôpital Danderyd, à Stockholm, tout comme son grand frère le prince Nicolas, qui aura 3 ans le 15 juin prochain. Leur soeur aînée Leonore, elle, était née à New York, la ville où l'histoire d'amour de leurs parents a débuté. Le lieu de l'accouchement de la princesse Madeleine, qui réside à Londres où son époux Chris dirige une société de services bancaires, avait fait l'objet d'une attention particulière et de vifs débats dans les médias et l'opinion publique suédois, notamment concernant l'aspect symbolique de la naissance de l'enfant sur le sol suédois plutôt qu'en Angleterre, mais aussi et surtout par frilosité à l'idée que la fille cadette du couple royal puisse bénéficier du système de soins national avantageux tout en étant expatriée. Mais la Maison royale a rapidement éteint l'incendie en opposant que l'accouchement serait financé sur les fonds personnels de la famille.

La précédente naissance au sein de la famille royale suédoise remontait au 31 août dernier avec l'arrivée du prince Gabriel, second enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia.