Mademoiselle Agnès et Axelle Laffont découvrent une mode futuriste

La reine de la night Sandra Zeitoun de Matteis, à la tête de l'agence Sandra and Co, a encore frappé. La star des RP a convié tout son carnet d'adresses à venir découvrir une nouvelle superbe exposition, qui mêle la mode à l'innovation. Ce mercredi 28 juin, ils étaient plus de 800 à avoir fait le déplacement pour assister au vernissage du Look Forward FashionTech Festival, imaginé par l'e-shop Showroomprivé, à la Gaîté Lyrique, dans le 3e arrondissement de la capitale.

La madame mode du PAF Agnès Boulard alias Mademoiselle Agnès était bien évidemment venue assister à cette deuxième édition. Elle a pu profiter d'une visite privilégiée de l'exposition, en présence des artistes, et de nombreux happening comme celui de la performeuse By Electra. La fashionista Caroline de Maigret comptait aussi parmi les invités, de même que le beau Anthony Delon et la danseuse contemporaine Marie-Agnès Gillot. L'humoriste et DJ Axelle Laffont était elle aussi de la partie.

Réalisée en coproduction avec la Gaîté Lyrique et avec le soutien de la ville de Paris ainsi que de l'Institut français de la mode (IFM), l'exposition se présente comme un miroir de notre société en devenir et présente un reflet des innovations créatives de la scène internationale de la FashionTech. Un parcours expérimental invite le visiteur à découvrir des oeuvres avant-gardistes et disruptives qui le conduisent à s'interroger sur notre monde, ses menaces et ses espoirs. Elle est ouverte au grand public jusqu'au 2 juillet prochain, à Paris.

Coline Chavaroche