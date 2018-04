Mademoiselle Agnès : Sa fille Swan, 3 ans, déjà fan de sensations fortes

Qui a dit que les femmes n'aiment pas la vitesse ? Mademoiselle Agnès participait samedi 24 et dimanche 25 mars à la course "Talon Pointe by Abarth" au circuit Bugatti du Mans. Et pour l'occasion, la fashionista était accompagnée de sa fille Swan, 3 ans et à croquer.

L'experte mode du PAF de 49 ans avait répondu présente pour son amie proche Sandra Sisley, qui organisait une nouvelle opération caritative autour de l'automobile, réservée exclusivement à des femmes. Au cours de ce week-end à 100 à l'heure, Agnès était entourée de sa copine Sarah Lavoine, elle aussi présente avec ses enfants, les animatrices Hapsatou Sy, Aïda Touihri et Laurie Cholewa, les comédiennes Karole Rocher et Emma de Caunes ainsi que de Marie-Ange Casta , Sonia Sieff et la blogueuse Une Libanaise à Paris.

Si elle n'a pas remporté la course, Mademoiselle Agnès en a tout de même profité pour passer de précieux moments avec sa fille, qu'on avait déjà aperçue en janvier dernier lors de la Fashion Week.

Plutôt discrète sur sa vie personnelle la jolie brune avait tout de même évoquée Swan lors d'un entretien accordé au magazine Nouvelles Questions de Femmes début 2017. Déformations professionnelle oblige, elle évoquait notamment la passion de sa petite princesse pour les fringues et le maquillage : "Elle passe beaucoup de temps dans le placard à chaussures depuis qu'elle a 1 an, qu'elle marche en fait. Et à 2 ans, elle me pique toutes mes chaussures à talons. Elle en est au stade de l'imitation. Si elle me voit maquiller le matin, elle me fait signe de lui en mettre. C'est marrant parce qu'elle a aussi un petit côté tomboy, ce côté petit mec mais en même temps très fille. Il faut dire que, depuis qu'elle est née, pendant les périodes de Fashion Week, elle voit arriver tous les matins une maquilleuse et un coiffeur, s'installe sur mes genoux et me regarde me faire maquiller et coiffer".