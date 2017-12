Madison De La Garza : L'ex-Juanita de Desperate Housewives, sosie de Demi Lovato

Elles ont beau ne pas avoir le même père, Madison De La Garza et Demi Lovato ne peuvent nier leur lien de famille ! Leur ressemble physique s'affirme de jour en jour, comme en témoigne une photo postée par la chanteuse américaine sur Instagram, lors de la fête d'anniversaire de sa petite soeur.

On avait laissé Madison De La Garza, alias Juanita Solis dans la série culte Desperate Housewives, totalement métamorphosée mais, désormais, on constate qu'elle change de plus en plus et qu'elle a les traits de son illustre soeur. Lundi 18 décembre, Madison fêtait ses 16 ans entourée de ses proches. Sur le compte Instagram de sa soeur aînée, elles ont partagé un selfie sur lequel on peut voir qu'elles se ressemblent de plus en plus, qu'il s'agisse de la forme du visage ou du regard. Les deux jeunes femmes ont la même maman, Dianna De La Garza, mais pas le même père : Edward De La Garza pour Madison et Patrick Martin Lovato pour Demi.