Madonna a 59 ans : Une fête incroyable pour son anniversaire !

Selon la prestigieuse agence de presse italienne ANSA, ce n'est pourtant pas de ce côté des Pouilles que séjourne Madonna. Pour la deuxième année consécutive, et pour la première fois avec ses jumelles Esther et Stella, l'interprète de Ghosttown passe ses vacances dans une villa de la toute petite commune de Savelletri di Fasano, qui connut son heure de gloire lorsque Justin Timberlake et Jessica Biel s'y sont mariés en 2012. La chanteuse serait accompagnée de ses deux autres enfants adoptés au Malawi : David et Mercy, 11 ans tous les deux. Ses aînés Lourdes (20 ans) et Rocco (17 ans) ne semblaient pas de la partie.

Pour cet anniversaire, c'est Madonna qui a fait un cadeau à ses fans en leur ouvrant les précommandes du DVD de son dernier spectacle le Rebel Heart Tour, lequel est attendu le 15 septembre en magasins.