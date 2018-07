Madonna amoureuse du top Amanda Cazalet : Récit d'une obsession très limite

Madonna est au Malawi pour son traditionnel voyage annuel avec ses enfants. La star de 59 ans revient là où elle a adopté quatre de ses six enfants : David Banda (13 ans adopté avec Guy Ritchie), Mercy James (12 ans) et ses jumelles, Estere et Stella (5 ans, adoptées en 2017). Elle tient à ce qu'ils gardent un lien avec leur pays d'origine et la chanteuse en profite pour voir de ses yeux les progrès de sa fondation Raising Malawi. Dimanche 22 juillet 2018 au Royaume-Uni, à des milliers de kilomètres de ce petit pays du sud-est africain, Madonna était rattrapée par son clip le plus sulfureux, Justify My Love, et le top model dont elle était tombée amoureuse à l'époque, au début des années 1990.

Dans une interview accordée au Sun on Sunday, l'ancien mannequin Amanda Cazalet a accepté de raconter son histoire avec la star. Elle accepte de parler un mois après que certaines lettres enflammées, signées de la main de Madonna à l'encre rouge, ont été vendues aux enchères. Il n'y a donc aucune raison de douter d'elle... L'interprète de Vogue lui a notamment écrit qu'elle était la "plus belle femme du monde", que de la revoir était "plus dur que de séduire le pape" et qu'elle "ressentait rarement ce genre d'attirance pour d'autres femmes". Chaque missive était accompagnée de supplications et de tous les moyens possibles de joindre Madonna (téléphone, fax, emploi du temps, etc.). Selon Cazalet, cette cour effrénée qui a duré "deux ans" pourrait être aujourd'hui considérée comme du "harcèlement" : "À l'époque je n'étais pas offensée, mais en y repensant, j'ai réalisé que l'on a profité de moi à ce moment-là et que c'était par ma patronne."

Un tournage hors norme

Amanda Cazalet n'était déjà pas n'importe qui : muse de Jean Paul Gaultier, elle était photographiée régulièrement par Peter Lindberg, Ellen Ellen von Unwerth et Nick Knight. C'est aussi elle qui a pris sous son aile Naomi Campbell et l'a présentée au regretté Azzedine Alaïa dont la collaboration a fait de Naomi une star. À la fin des années 1980, Madonna remarque Cazalet, âgée de moins de 25 ans, lors d'un défilé Gaultier. Elle l'invite à la rejoindre dans les couloirs du Royal Monceau où Jean-Baptiste Mondino tourne le clip du single Justify My Love, premier single du best of The Immaculate Collection (1990) et collaboration mythique avec Lenny Kravitz.

Pour la vidéo, tournée en noir et blanc, Madonna déambule dans les couloirs et les chambres où prennent vie ses fantasmes en compagnie des mannequins Tony Ward et Amanda Cazalet qu'elle embrasse à pleine bouche. Le mannequin se souvient d'un drôle de tournage où l'équipe n'a pas quitté tout l'étage loué pour l'occasion pendant trois jours. Trois jours payés 5 600 euros. "Je suis entrée dans la pièce où on filmait. On m'a dit d'embrasser Madonna. Soudainement, elle a mis sa langue dans ma bouche. J'ai continué. J'ai été professionnelle et c'était ma patronne. Ce n'était pas dans la description du job et j'étais dans une position où je ne pouvais rien y faire." Le clip est célèbre pour avoir été banni par MTV puis vendu en VHS, devenant ainsi un hit international.