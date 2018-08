Madonna : Belle célébration pour les 6 ans de ses jumelles Estere et Stella

Le 16 août 2018, Madonna fêtait ses 60 ans au Maroc avec plusieurs de ses enfants. Cet été est celui de toutes les célébrations puisque la chanteuse américaine n'est pas la seule à avoir ajouté une année à son compteur. Ses jumelles Estere et Stella ont également fêté leur anniversaire le 24 août dernier, l'occasion pour leur maman de leur organiser un week-end festif.

Partageant régulièrement son quotidien sur Instagram, Madonna n'a pas manqué de montrer combien Estere et Stella se sont amusées pour leurs 6 ans. Les jumelles adoptées au Malawi en février 2017 par la Reine de la pop ont eu le droit à des lunettes lumineuses, des ballons dans leur chambre, mais aussi un gâteau en donuts. Dans l'une de ses stories, Madonna a également montré que de nombreuses bouées licorne et gros ballons gonflables ont flotté dans la piscine se situant sur le lieu de la belle célébration. Les jumelles ont également dansé avec un professionnel sur le titre My feelings de Drake.

Mercy, la fille de 12 ans adoptée aussi au Malawi par Madonna en 2009 et James, qu'elle a adopté dans le même orphelinat que Estere et Stella en 2006, étaient également des festivités. Aucune trace en revanche des deux enfants biologiques de la Material Girl, Lourdes Leon, 21 ans, et Rocco Ritchie, 18 ans.