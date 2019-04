Madonna déprimée à Lisbonne : "Je pensais que ce serait une nouvelle aventure"

Pour dévoiler son clip Medellín, premier extrait de son album Madame X et duo avec la star colombienne Maluma, Madonna participait à une grande émission sur MTV à Londres, mercredi 24 avril 2019. Racontant la genèse de ce 14e album, qui sortira le 14 juin, la star de 60 ans est revenue sur son déménagement à Lisbonne qui l'a plongée dans un certain désarroi.

Durant l'été 2017, Madonna et ses plus jeunes enfants – Mercy, David et les jumelles Estere et Stella – se sont installés dans la capitale portugaise. La star américaine a fait ce choix pour que David (13 ans) puisse intégrer le centre de formation de football du Benfica Lisbonne. "Je ne suis pas venue à Lisbonne pour faire un disque, c'était la dernière chose que j'avais en tête. Je m'y suis installée parce que mon fils veut devenir footballeur professionnel et j'ai cherché la meilleure école possible... Mais ça m'a un peu déprimée, a raconté la chanteuse sur MTV. Je pensais que ce serait une nouvelle aventure, super amusante, mais j'allais chercher les enfants à l'école, j'assistais aux matchs, mais je n'avais pas d'amis. Je me suis dit qu'il fallait que je rencontre du monde et que je me fasse de nouveaux amis."

Petit à petit, ces nouvelles rencontres ont réveillé son désir de faire de la musique : "La plupart des gens que j'ai rencontrés sont des artistes comme des peintres ou des musiciens. Et j'ai reçu des invitations chez eux et ils ont cette tradition de sortir des instruments de musique et de jouer tous ensemble. Les gens viennent avec du vin et de la nourriture, s'installent autour de la table, puis ils jouent du fado, de la samba... Je me suis dit : 'Mon dieu, des artistes qui se produisent, comme ça gratuitement, juste pour le plaisir et par passion !'", confie-t-elle en riant. Madonna énumère les différentes influences musicales qui se croisent à Lisbonne, des musiques qui viennent de France, du Cap-Vert, d'Angola ou d'Espagne, un melting-pot qui l'a énormément grisée et que l'on retrouve dans les nouvelles chansons de Madame X, à commencer par ce single aux influences colombiennes.

Madonna a souhaité faire un album comme à ses débuts, sans se soucier des autres : "Je crois que lorsque j'ai commencé ma carrière, en tant qu'artiste, j'étais naïve. Il y a un bon côté à ça parce qu'on ne pense pas au jugement, on ne pense pas à ce que les autres vont dire de soi ou penser. D'une certaine manière, on est libre et pur. J'avais envie de retrouver ce que j'avais à New York au début de ma carrière, quand je me moquais de ce que les gens pensaient et que ma musique sortait sans être influencée d'aucune manière par le bruit, les recommandations, les suggestions ou je ne sais quoi."

Madame X ne sort pas avant le 14 juin, mais Madonna et Maluma se produiront le 1er mai à Las Vegas lors des Billboard Music Awards. Le 18 mai, pour un cachet colossal, la star chantera deux titres lors de l'Eurovision. D'ici là, de nouvelles chansons de l'album pourraient être dévoilées.