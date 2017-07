Madonna, émue, relate l'adoption de sa fille : "Je n'ai jamais abandonné..."

Si, aujourd'hui, elle est l'heureuse maman de Mercy James (11 ans), la chanteuse Madonna a dû batailler pendant des mois et des mois avant de pouvoir l'adopter. De retour au Malawi pour inaugurer une structure médicale qu'elle a financée, elle est revenue sur son long combat...

Mardi 11 juillet, Madonna assistait à l'inauguration du Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care, portant le nom de sa fille, adoptée dans le pays en 2009. "J'ai rencontré Mercy peu après avoir rencontré mon fils David [adopté en 2006, ndlr] mais ils vivaient dans différents orphelinats (...) Mercy souffrait de la malaria et David de pneumonie. Et quand je les ai tenus dans mes bras, j'ai chuchoté à leurs oreilles que je voulais prendre soin d'eux. Et j'ai promis qu'ils grandiraient comme des adultes forts et en bonne santé. On m'a d'abord garanti la permission d'adopter David. Et un peu plus tard, j'ai rempli une demande pour Mercy. A ce moment là, la juge qui présidait a dit non. J'avais récemment divorcé et elle m'a informée qu'en tant que femme divorcée, je n'avais pas le droit d'élever un enfant et que Mercy ferait mieux de grandir dans un orphelinat", a-t-elle raconté.

Madonna a poursuivi son récit en racontant son acharnement pour adopter Mercy, dont la mère était morte. "Si vous me connaissez, vous pouvez imaginer comment j'ai accueilli cette information. C'est vrai, je suis une combattante libre. Féministe. Un coeur rebelle (...) Si on ne me fournit pas une explication logique à un refus alors je n'accepte pas. J'ai embauché des avocats et j'ai porté mon dossier devant la Cour suprême et cela n'a pas été une bataille facile. Je n'ai jamais abandonné ni baissé les bras (...) Je me suis battue pour Mercy et j'ai gagné", a-t-elle ajouté.

Madonna a depuis adopté deux autres enfants : Estere et Stelle, âgées de 4 ans. Elle a eu auparavant un fils, Rocco (bientôt 17 ans), né de son mariage avec le réalisateur Guy Ritchie.

L'unité pédiatrique Mercy James a été financée par des bienfaiteurs dont l'acteur américain Leonardo DiCaprio. Ses murs sont égayés de portraits de deux héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. Madonna se rend régulièrement au Malawi, où elle a créé en 2006 la fondation Raising Malawi destinée à venir en aide aux orphelins de ce pays. En outre, il s'agit du premier service pédiatrique au Malawi, petit Etat pauvre d'Afrique australe. Il permet de doubler la capacité d'accueil des enfants malades à l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre, la deuxième ville du pays.

Thomas Montet