Madonna en procédure d'adoption : La mère des jumelles serait "horrifiée"

Déjà mère de quatre enfants avec Lourdes (20 ans), Rocco (17 ans), David et Mercy (11 ans, tous deux adoptés au Malawi en 2006 et 2009), Madonna pourrait prochainement accueillir deux fillettes, Esther et Stella (4 ans).

Comme le révélait l'AFP le 25 janvier, la star de 58 ans s'est rendue la semaine dernière au Malawi pour lancer une procédure afin d'adopter ces jumelles qui vivent actuellement dans un orphelinat. Par souci de confidentialité, la chanteuse américaine avait toutefois démenti ces allégations en affirmant qu'elle était simplement de passage pour s'occuper de sa fondation, Raising Malawi. Quelques heures plus tard, la ministre malawite Lucy Bandazi avait finalement contredit Madonna en confirmant qu'une procédure d'adoption était bel et bien en cours et que "la Cour suprême prendra[it] la décision finale" dans les prochaines semaines.

Ce dimanche 29 janvier, de nouvelles informations ont été révélées par le Daily Mail au sujet de la situation familiale d'Esther et Stella. On apprend ainsi que la mère biologique des jumelles est morte en les mettant au monde. Pauvre et "incapable de prendre soin d'elles", leur père biologique les avait alors confiées à l'orphelinat Home of Hope, situé dans la ville de Mchinji.

J'ai peur de ne plus jamais les revoir

À l'orphelinat, une certaine Estelina Kallumpha avait pris sous son aile Esther et Stella, qui ont "grandi en pensant qu'elle était leur mère biologique". Malheureusement, celle-ci est également décédée en août dernier après être gravement tombée malade. La soeur de la défunte, Gladys, s'est exprimée auprès du Daily Mail pour faire part de sa stupéfaction, affirmant qu'Estelina Lallumpha serait "horrifiée" de savoir que Madonna veut adopter les jumelles et les emmener avec elle aux États-Unis. "[Estelina] a pris soin d'elles à la minute où elles sont arrivées à l'orphelinat. Si elle savait qu'une étrangère souhaite les emmener loin, elle ne serait vraiment pas heureuse. Ce sont des fillettes adorables, elles se ressemblent tellement que je n'arrive pas toujours à les différencier. J'ignore ce qui leur arrivera, où elles iront. J'ai peur de ne plus jamais les revoir", a-t-elle conclu.