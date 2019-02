Madonna et Lady Gaga : Les deux superstars réconciliées aux Oscars

Les embrouilles de stars passionnent leurs millions de fans. Madonna et Lady Gaga ont mis fin à la leur ce week-end, à l'issue des Oscars. La première a félicité la seconde pour sa victoire et publié une photo épique de leur réconciliation.

Dimanche 24 février, Lady Gaga a ajouté un Oscar à son impressionnant palmarès ! La chanteuse de 32 ans et héroïne d'A Star Is Born s'est vu remettre la statuette de la Meilleure chanson originale pour Shallow, extraite de la bande originale du film. Gaga a fêté sa victoire à l'issue de la cérémonie, en assistant à plusieurs after parties.

Lady Gaga s'est notamment rendue à celle coorganisée par Madonna. Les deux femmes ont immortalisé leur nuit en posant pour le photographe officiel de la soirée, l'artiste français JR.

Madonna a publié le cliché sur Instagram, où elle compte plus de 13 millions d'abonnés. Assise sur sa robe blanche, tenant une Lady Gaga souriante par le visage, l'icône pop écrit en légende : "Ne jouez pas avec les Italiennes......,,..,,,,,,,? @ladygaga."