Madonna et ses enfants adoptifs : "J'ai vécu des moments très sombres..."

Alors que Madonna s'installe au Portugal pour que son fils David réalise son rêve de devenir footballeur, le magazine People offre sa couverture à la star et à ses quatre enfants adoptifs : David et Mercy, 11 ans, et les jumelles Estere et Stella, 5 ans. Dans l'interview qu'elle a accordée au magazine, la chanteuse revient sur les difficultés rencontrées à chacune de ses adoptions.

L'interview a été donnée à Londres début août. Le mois précédent, Madonna inaugurait le Mercy James Centre for Pediatric Surgery and Intensive Care, premier hôpital pour enfants du Malawi. En 2008, la star a d'abord adopté le petit David lorsqu'elle était encore mariée à Guy Ritchie, également père de son fils Rocco (17 ans). Et déjà, cette adoption fut sujette à controverse se souvient la star : "Tous les journaux disaient que je l'avais kidnappé. Je me disais, attendez une petite minute, j'essaie de sauver une vie, là. Pourquoi tout le monde me dénigre à ce point. J'ai suivi la procédure à la lettre. C'était vraiment difficile pour moi. Je me couchais le soir en pleurant."

Sexisme ordinaire

Peu de temps après, Madonna entend adopter la petite Mercy James. Mais sa situation maritale a changé, elle vient de divorcer de Guy Ritchie, ce qui n'a pas fait bonne impression devant les autorités malawites : "On m'a dit que je n'étais pas capable d'élever un enfant. Le niveau de sexisme dans la manière dont on m'a traitée était ridicule."

Avec sa fondation Raising Malawi, Madonna a poursuivi son travail pour scolariser les jeunes filles et soigner les enfants. On pensait qu'elle en avait fini avec la maternité, jusqu'à l'arrivée, en ce début d'année, de ses adorables jumelles Estere et Stella. C'est une nouvelle fois difficile, notamment parce qu'elle est célèbre justement : "Comme je suis une figure publique, les gens ont peur que l'on croie que je reçois un traitement spécial. Alors j'ai toujours droit au chemin le plus difficile." La star reconnaît avoir vécu des moments "très sombres" : "Mais je suis une survivante !" Avec le recul, Madonna admet bien volontiers que toutes ces difficultés ne représentent pas grand-chose quand elle regarde ses quatre beaux enfants : "Cela vaut vraiment le coup", conclut-elle dans People.

La star raconte que les fillettes se sont très bien acclimatées et n'ont pas la moindre idée du niveau de célébrité de Madonna, même si on les a vues danser sur le tube Holyday sur Instagram. Cette dernière s'en félicite : "Pour elles, je ne suis que leur mère, ce qui est bonne chose."

Cet été, Madonna a célébré son 59e anniversaire dans Les Pouilles, en Italie, chez son ami Riccardo Tisci. Durant les festivités, la star a posté la première photo la montrant entourée de ses six enfants : Lourdes (20 ans), Rocco, David, Mercy, Stella et Estere. Aujourd'hui, elle est installée près de Lisbonne pour travailler sur son prochain film et un nouvel album. David, lui, a intégré le prestigieux centre de formation de football du Benfica.

Quant aux fans, ils découvriront le 15 septembre l'album live et le DVD du Rebel Heart Tour, dernière tournée mondiale de la mégastar.