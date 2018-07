Madonna : Grande émotion dans l'orphelinat où elle a adopté son fils David

Depuis la création en 2006 de sa fondation Raising Malawi, organisme qui vient en aide aux populations du Malawi et qui permet encore aujourd'hui la construction d'écoles, d'orphelinats et d'hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants défavorisés, Madonna se rend régulièrement dans ce pays qui lui est cher et dont sont originaires son fils David Banda (13 ans adopté avec Guy Ritchie), sa fille Mercy James (12 ans) et ses jumelles Estere et Stella (5 ans, adoptées en 2017).

Il y a quelques jours, la chanteuse de 59 ans est officiellement revenue en Afrique pour voir l'avancement des nombreux projets de l'association. Comme à son habitude, elle n'a pas fait le déplacement seule puisque tous ses enfants, dont Lourdes (21 ans, fille de Carlos Leon) et Rocco (17 ans, fils aîné de Guy Ritchie), sont du voyage.

Jeudi 19 juillet 2018, la star américaine s'est emparée de son compte Instagram pour publier une nouvelle photo prise au côté de son fils cadet. Sur celle-ci, Madonna et David s'enlacent dans l'orphelinat dans lequel l'adolescent avait été adopté. C'était il y a déjà douze ans dans la petite ville de Mchinji. "Le berceau où on s'est rencontré", a-t-elle écrit. Un grand moment d'émotion.

Sur une vidéo, Estere et Stella sont vues en train de se promener main dans la main avec d'autres enfants, des "vieux copains" de l'orphelinat dans lequel elles vivaient autrefois, précise Madonna.