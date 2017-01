Madonna in love à 58 ans : Son nouveau toyboy est un mannequin de 25 ans !

La petite cachotière ! Alors que quelques médias la disaient très intéressée par une éventuelle réconciliation avec son ex-mari Sean Penn, Madonna fréquenterait en réalité un tout autre homme depuis plusieurs mois.

Selon les informations rapportées jeudi 5 janvier par le Daily Mail (nombreuses photos à l'appui), la star de 58 ans est en couple avec un jeune homme de trente-deux ans son cadet, un dénommé Aboubakar Soumahoro. À 26 ans, le nouveau toyboy de la vedette de la pop était autrefois employé par le luxueux grand magasin luxe londonien Harrods et serait aujourd'hui devenu mannequin.

Le couple se serait rencontré en novembre 2015 par l'intermédiaire d'amis communs. En mars dernier, ils avaient déjà attiré l'attention des médias après qu'une proche de la Material Girl s'était confiée auprès du tabloïd The Mirror. "Il a quitté son job et l'a rejointe lors de sa tournée. C'est visiblement une amitié très intime", avait-on déclaré à l'époque.

Mercredi, c'est sur les pistes des montagnes que les tourtereaux ont été repérés. Actuellement en Suisse pour profiter de quelques jours de vacances en famille et entre amis, la chanteuse a embarqué dans ses valises sa nouvelle conquête. Inséparables, Madonna et Aboubakar Soumahoro ont été photographiés très proches entre deux journées passées à skier. L'interprète de Music a par ailleurs également invité son ami David Blaine, prestidigitateur et illusionniste américain.

Sur Instagram, l'ex-épouse de Guy Ritchie a publié quelques clichés de ce séjour à la montagne. Si elle prend soin de ne pas exposer son chéri, Madonna s'affiche radieuse au côté de ses quatre enfants, Lourdes (20 ans), Rocco (16 ans et venu accompagné de sa petite amie Kim Turnbull), David (11 ans) et Mercy (10 ans). Un joli portrait de famille !