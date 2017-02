Madonna, l'adoption des jumelles: Restée sur place, la famille des filles réagit

Madonna a encore une fois défrayé la chronique en adoptant deux nouveaux enfants au Malawi. Après avoir adopté David et Mercy (âgés de 11 ans tous les deux) il y a quelques années, la Material Girl, maman de Lourdes (20 ans) et Rocco (16 ans), a adopté deux adorables jumelles, prénommées Estere et Stelle. Une démarche qui ne fait pas l'unanimité puisque des associations locales craignent que l'image de leur pays ne se résume à celle d'un "marché d'enfants pauvres à adopter".

Curieux d'en savoir plus, des journalistes du DailyMail sont partis à la rencontre de la famille des jumelles restée sur place. Si la maman des petites filles est malheureusement morte en couche, leur père Adam, qui a renoncé à ses droits parentaux sans compensation financière, vit dans un petit village à 30 km de l'orphelinat où elles ont grandi.

Sur place il a refait sa vie avec une certaine Anna, avec qui il a eu Gladys (18 ans), Alinefe (15 ans), Tina Mwale (13 ans) et Kenny (7 ans). Tous vivent dans la même petite maison en brique, sans eau ni électricité, avec une seule chambre, sans lit ni matelas, pour les quatre enfants de la famille. Malgré la précarité de leur quotidien, les soeurs des petites Estere et Stelle assurent se réjouir pour elles.

"Je suis très heureuse pour elles, elles ont désormais une maman qui les aime. Nous avons appris l'adoption il y a quelques jours à peine. Notre père ne nous avait rien dit. (...) Personne ici ne sait qui est Madonna. Est-ce qu'elle est célèbre ? Elle doit être gentille si elle a choisi de les emmener avec elle", a déclaré l'aînée.

Les soeurs ont ensuite ajouté être "triste à l'idée de ne jamais pouvoir les voir". Bien qu'elles ne vivent qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'orphelinat, elles n'ont jamais pu leur rendre visite, faute d'argent. En revanche, elles se réjouissent de savoir que les petites auront "une bonne éducation" et "la chance d'un nouveau départ".

Coline Chavaroche