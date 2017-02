Madonna maman : La star présente les jumelles qu'elle a adoptées au Malawi

Madonna partage son nouveau bonheur sur les réseaux sociaux. Mercredi 8 février, la star américaine s'est saisie de son compte Instagram pour confirmer en photo l'adoption de deux fillettes de 4 ans, des jumelles originaires du Malawi prénommées Esther et Stella. Sur le cliché, la chanteuse de 58 ans marche main dans la main avec l'adorable duo.

"Je peux officiellement confirmer que j'ai achevé le processus d'adoption de soeurs jumelles du Malawi et je suis folle de joie qu'elles fassent désormais partie de notre famille. Je suis profondément reconnaissante envers tous ceux au Malawi qui ont contribué à rendre cela possible. Merci aussi à mes amis, à ma famille et à ma très grande équipe pour tout votre soutien et tout votre amour", a-t-elle écrit.