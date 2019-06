Madonna perd en justice : ses culottes seront bien vendues aux enchères

Des objets très personnels de Madonna vont être vendus aux enchères sur le site Gottahaverockandroll.com à partir du 17 juillet 2019. Parmi ces reliques, des lettres, comme celle que lui avait adressée le rappeur Tupac en 1995 pour mettre fin à leur romance, mais aussi des petites culottes portées par la star. Ces objets sont vendus par une ancienne amie à elle, la marchande d'art Darlene Lutz. Depuis deux ans, l'interprète de Medellín tente de faire annuler cette vente, arguant que ces objets lui avaient été dérobés. Elle vient une nouvelle fois de perdre en justice.

Le site américain TMZ.com annonce que Madonna a perdu en appel. Une cour d'appel new-yorkaise a rejeté sa demande. Gottahaverockandroll.com va pouvoir maintenir cette vente aux enchères et s'en est félicité sur son compte Instagram : "Mardi 4 juin 2019, la justice a rejeté l'appel de Madonna en notre faveur. (...) Quels que soient le pouvoir et la célébrité de Madonna, les faits sont ce qu'ils sont : ces biens appartiennent à Me Lutz et Gottahaverocknroll va pouvoir les vendre en son nom. Rendez-vous en juillet."