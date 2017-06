Madonna quitte son jeune Toy Boy pour un autre, encore plus canon !

Clap de fin entre Madonna et son dernier toyboy en date, Aboubakar "Brooklin" Soumahoro. D'après les informations de la Page Six du New York Post, la Material Girl a mis un terme à leur relation longue d'un an et l'a déjà remplacé. La chanteuse de 58 ans a quitté le modèle ivoirien de 26 ans pour un autre beau gosse, le mannequin Kevin Sampaio, âgé pour sa part de 31 ans. L'ex de la Reine de la pop a été prié de faire ses valises et de quitter le domicile de l'Upper East Side qu'il a occupé avec la chanteuse pendant plus d'un an.

Les deux ex s'étaient rencontrés lors d'une soirée à Londres, en novembre dernier. Le jeune homme était ensuite retourné vivre dans la Grosse Pomme quand les choses sont devenues plus sérieuses entre lui et la Madone. Le site précise qu'il vit plutôt bien la rupture, même s'il avait créé des liens particuliers avec les enfants de Madonna, Lourdes (20 ans), Rocco (16 ans), Mercy James et David Banda (11 ans) et les jumelles Stelle et Estere (4 ans).

Brooklin Soumahoro cède sa place au charmant Kevin Sampaio, beau brun au regard ténébreux et à la musculature de rêve. Avec l'interprète de Like a Virgin, ce dernier s'est offert un séjour romantique à Lisbonne au Portugal, si l'on en croit le site Radar Online. En revanche, il a fallu un peu plus de temps à la superstar pour officialiser leur romance. "Madonna n'a pas voulu se montrer avec Kevin en public jusqu'à présent car elle voulait d'abord mieux le connaître et être sûre de pouvoir lui faire confiance. Elle a été très impressionnée qu'il ne se soit pas empressé d'avertir la presse et qu'il ait gardé cela pour lui", rapporte un informateur du site américain.

Contacté par les journalistes du Post afin d'éclaircir les rumeurs, un représentant de Madonna s'est contenté de répondre que "ce n'était pas vrai" et n'a pas souhaité dire un mot de plus sur le sujet, visiblement épineux.