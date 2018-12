Madonna ravive sa brouille avec Lady Gaga à cause... d'une citation

Comme le rapporte le Mail Online, Madonna est encore fâchée contre Lady Gaga car celle-ci a utilisé à plusieurs reprises lors de tournées promo pour son film A Star Is Born une de ses citations cultes dans une version très proche. Sur la Toile circule une vidéo compilant les fois où la chanteuse et actrice a utilisé la citation en question et Madonna a partagé cette vidéo...

À lire aussi Zazie et Florent Pagny : Les causes surprenantes de leur brouille passée !

"Il peut y avoir 100 personnes dans une pièce et 99 d'entre elles qui ne croient pas en vous mais il suffit d'une personne et tout change pour le reste de votre vie", dit Lady Gaga, dans ses interviews pour défendre A star is born, le film dans lequel elle donne la réplique à Bradley Cooper et qui a cartonné avec 362 millions de dollars de recettes mondiales. Cette phrase utilisée par la Mother Monster est très proche d'une phrase attribuée à la Material Girl dans les années 1980. "S'il y a 100 personnes dans une pièce et que 99 disent qu'elles ont aimé, je vais seulement me souvenir de la personne qui n'a pas aimé", déclarait alors Madonna.

Outre le fait que Madonna a partagé dans sa story Instagram le montage vidéo incriminé, laissant supposer qu'elle est d'accord avec le fait qu'elle s'est fait spoiler sa citation par sa consoeur, elle a aussi posté une photo d'elle le visage agacé et a écrit : "Fous pas ta merde un lundi." Dans les commentaires, les fans de Lady Gaga se sont alors déchaînés contre elle...

Entre Madonna et Lady Gaga les choses avaient pourtant bien commencé, les deux femmes prenant la pose tout sourire en 2009 au défilé de Marc Jacobs. Elles étaient de nouveau vues posant ensemble au Met Gala. Mais, deux ans plus tard, Lady Gaga est accusée de s'être trop librement inspirée du tube de sa consoeur Express Yourself pour son hit mondial Born This Way. En 2016, en interview sur Beats 1 Radio avec le DJ Zane Lowe, Lady Gaga s'agaçait des comparaisons constantes avec Madonna et sortait les griffes. "Madonna et moi sommes très différentes. (...) Je ne veux pas lui manquer de respect. C'est une gentille dame. Et elle a eu une fantastique carrière, c'est la plus grande popstar de tous les temps. Mais je joue de beaucoup d'instruments, j'écris ma propre musique. Je passe des heures et des heures en studio. Je suis productrice, parolière. Ce que je fais est très différent", disait-elle.