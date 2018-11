Madonna réunit ses six enfants : Thanskgiving surprise au Malawi

Dernière grande fête avant Noël aux États-Unis, Thanksgiving a été célébré le jeudi 22 novembre 2018. Madonna n'est pas restée à Lisbonne, elle a organisé un petit voyage au Malawi où elle travaille avec sa fondation Raising Malawi et où elle a adopté quatre de ses six enfants. Tous étaient d'ailleurs réunis autour de leur mère, ce qui a donné l'occasion à la chanteuse de poster une photo magnifique de sa tribu sur Instagram.

Au Malawi, Madonna était donc accompagnée de sa fille aînée Lourdes Leon (22 ans), de Rocco (18 ans) et David (13 ans), dont le père est Guy Ritchie, de Mercy James (12 ans) et enfin des jumelles Estere et Stella (6 ans). Sur la photo, la star de 60 ans pose avec sa tribu hyperlookée et écrit en légende de ce post Instagram : "Ce dont je suis la plus reconnaissante ! Mes enfants m'ont menée sur des routes et ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé prendre. La célébrité, la richesse, les records n'égaleront jamais ça que je chéris davantage. Joyeux Thanksgiving depuis le Malawi !"

La dernière fois que Madonna postait une photo entourée de tous ses enfants, c'était déjà au Malawi en juillet 2018. La famille était à Blantyre, capitale de la région Sud du pays, pour le premier anniversaire du Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care, un hôpital pour enfants créé et financé grâce à la fondation de la star.