Madonna : Ses filles prennent la pose pour un événement spécial...

Madonna est une maman heureuse et elle ne s'en cache pas ! Non contente de s'être réconciliée avec son fils Rocco (17 ans), elle est particulièrement gaga de ses jumelles, Stella et Estere. D'ailleurs, les jeunes filles ont fêté leurs 5 ans et la chanteuse a illustré cela sur Instagram.

Madonna a partagé sur son compte, vendredi 25 août 2017, une adorable vidéo de ses plus jeunes filles, adoptées au Malawi, puis un cliché sur lequel on peut voir l'une d'elles endormie dans les bras de sa soeur Mercy James (11 ans), accompagnée de Lourdes (20 ans). "Des filles spéciales pour un jour spécial !", a commenté la star en légende. Quelques jours plus tôt, c'était elle qui fêtait son anniversaire et, pour ses 59 ans, elle avait réuni tous ses enfants autour d'elle pour passer du bon temps en Italie.