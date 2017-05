Madonna : Ses jumelles de 4 ans dansent sur du Nicki Minaj !

Trois mois déjà que Madonna est l'heureuse maman de deux adorables fillettes de 4 ans adoptées au Malawi, comme ses deux autres enfants David et Mercy. Depuis qu'Estere et Stelle ont intégré son grand et luxueux foyer new-yorkais, la superstar américaine de 58 ans partage régulièrement leur quotidien sur les réseaux sociaux.

Relookées à la mode occidentale depuis leur arrivée, parfaitement intégrées dans la grande famille, les jumelles découvrent avec plaisir la culture américaine, mais ce ne sont toutefois pas les tubes de Madonna qu'elles chantent et dansent dans la salle de bain. La preuve en images avec les deux nouvelles vidéos partagées par la reine de la pop sur sa Intagram.

Dans la première séquence, on découvre Estere et Stelle la tête coiffée d'un joli bandeau coloré, leur maman adoptive placée entre elles deux. Joviales, les fillettes entonnent alors "Oh my gosh, look at her butt" ("Oh mon dieu, regarde son c**"). Tandis que Madonna tente de savoir qui leur a appris ces paroles sans jamais obtenir de réponse, ses jumelles s'en donnent à coeur joie avec ces mots qui ne sont autres que ceux de Nicki Minaj. Visiblement fans de son tube Anaconda, au clip on ne peut plus explicite, Estere et Stelle exécutent ensuite la chorégraphie, bougeant, forcément, leurs petits postérieurs dans leurs jolies tenues fleuries. Sans provocation pour le moment.